Военные отразили ночью массовую атаку БПЛА в Орловской области

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 11 беспилотников ВСУ в Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале .

Из-за атаки загорелся объект топливной инфраструктуры, сотрудники МЧС локализовали пожар.

«На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий», — отметил Клычков.

В результате ЧП никто не пострадал. Губернатор напомнил местным жителям о запрете распространять фотографии и видеозаписи с беспилотниками.

Ранее очевидцы сообщили о прогремевших в Орловской области взрывах. Первый прозвучал примерно в 00:30. Перед этим в одном из районов слышали характерный для БПЛА звук. Также попытку атаки беспилотниками зафиксировали в Брянской области. Над регионом уничтожили семь дронов.