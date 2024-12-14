Военные отразили ночью массовую атаку БПЛА в Орловской области

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 11 беспилотников ВСУ в Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Из-за атаки загорелся объект топливной инфраструктуры, сотрудники МЧС локализовали пожар.
«На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий», — отметил Клычков.
В результате ЧП никто не пострадал. Губернатор напомнил местным жителям о запрете распространять фотографии и видеозаписи с беспилотниками.
Ранее очевидцы сообщили о прогремевших в Орловской области взрывах. Первый прозвучал примерно в 00:30. Перед этим в одном из районов слышали характерный для БПЛА звук. Также попытку атаки беспилотниками зафиксировали в Брянской области. Над регионом уничтожили семь дронов.
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