Большое ДТП произошло напротив Поклонной горы

Источник 360.ru: на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП

Автомобильная авария произошла на Кутузовском проспекте, напротив Поклонной горы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Из-за большого ДТП перекрыли несколько рядов движения. Подробности аварии пока неизвестны.

Ранее три человека стали жертвами столкновения четырех машин на Кубани. По данным пресс-службы МВД, на Славянском шоссе в Краснодарском крае в ДТП попали грузовик и три автомобиля: внедорожник Volvo и две машины «Жигули». На место аварии прибыли экстренные службы, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личности погибших.

UPD: Дептранс Москвы подтвердил данные об аварии на Кутузовском проспекте.

«Движение в сторону области ограничено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — отметили в пресс-службе.

На месте работают оперативные службы. По данным источника 360.ru, в результате ДТП пострадали три человека.