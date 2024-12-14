Военные за ночь уничтожили 37 украинских дронов над российскими регионами

За ночь средства противовоздушной обороны успешно сбили и перехватили 37 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Над территориями Курской области и Краснодарского края перехватили и уничтожили по 12 дронов. Семь беспилотников сбили над Брянской областью, еще пять — над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры. Сотрудники МЧС успешно локализовали пожар. Обошлось без пострадавших.

На Кубани обломки сбитого дрона упали на частный дом. Никто из жителей не пострадал. На месте ЧП работают экстренные службы.