Астроном Рублева: пик звездопада Южные Дельта-Аквариды придется на 31 июля

Наблюдение за метеорным потоком Южные Дельта-Аквариды может быть крайне захватывающим зрелищем. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она отметила, что лучшие условия для наблюдения — бытьподальше от городских огней и смотреть на небо в предрассветные часы. Потому что что меньше светового загрязнения и более темное небо увеличивают видимость метеоров.

По ее словам, период активности метеорного потока Южные Дельта-Аквариды длится с 12 июля до 23 августа, а пик активности ожидается в ночь с 30 на 31 июля. В это время количество метеоров, влетающих в земную атмосферу, может достигать до 25 в час.

Для жителей Южного полушария звездопад будет особенно хорошо виден, так как радиант потока, находящийся в созвездии Водолей, будет высоко над горизонтом. Но и наблюдатели в других регионах, включая Москву, также смогут увидеть метеоры.