Астролог Борщ: в начале ноября Овнам, Львам и Стрельцам стоит последить за здоровьем

Новолуние и полнолуние — самые важные фазы в календаре. Первая начнется уже 1 ноября, вторая — 16 ноября. Об этом рассказала астролог Татьяна Борщ в беседе с ОТР .

По ее словам, в ближайшее новолуние Овнам, Львам и Стрельцам рекомендуется последить за своим здоровьем. Кроме того, лучше сократить активность, так как данный период будет сопровождаться падением энергии у огненных знаков зодиака.

Эксперт также отметила, что в полнолуние порой возрастает вероятность ссор и аварийных ситуаций. Позитивные и негативные тенденции этой фазы набирают силу всю растущую Луну. На убывающую возникает желание завершить часть дел, добавила Борщ.