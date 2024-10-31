Астролог Борщ: в начале ноября Овнам, Львам и Стрельцам стоит последить за здоровьем

Новолуние и полнолуние — самые важные фазы в календаре. Первая начнется уже 1 ноября, вторая — 16 ноября. Об этом рассказала астролог Татьяна Борщ в беседе с ОТР.
По ее словам, в ближайшее новолуние Овнам, Львам и Стрельцам рекомендуется последить за своим здоровьем. Кроме того, лучше сократить активность, так как данный период будет сопровождаться падением энергии у огненных знаков зодиака.
Эксперт также отметила, что в полнолуние порой возрастает вероятность ссор и аварийных ситуаций. Позитивные и негативные тенденции этой фазы набирают силу всю растущую Луну. На убывающую возникает желание завершить часть дел, добавила Борщ.
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