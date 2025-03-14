Askona и РОМИР: 36% россиян признались, что любят спать в одиночку

Треть жизни человек проводит во сне, набираясь сил и отдыхая. Производитель товаров для здорового сна Askona и Институт человека РОМИР провели опрос среди россиян и выяснили, как те предпочитают спать. Результаты исследования опубликовал Life .

Больше трети респондентов (36%) признались, что спят одни. В Южном федеральном округе так отдыхают только 29% опрошенных, а на Северо-Западе — уже 43%. Одиночество во время сна чаще выбирают петербуржцы (48%) и москвичи (39%).

Каждый десятый опрошенный спит «в обнимку с подушкой». Среди них 12% мужчин и 10% женщин. Кроме того, респонденты рассказали, что иногда засыпают с домашними животными, детьми, книгами и ноутбуками. Даже во взрослом возрасте не могут отказаться от привычки спать с мягкими игрушками 2% участников.

Любимая поза сна: на правом боку — у 19% респондентов; на левом боку — у 13%; на животе — у 13%; на спине — у 11%; в позе эмбриона — у 6%; «звездочкой» — у 1%. Еще 3% выбрали другие позы.