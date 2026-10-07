«Наслаждайтесь, пока дают»: Лебедев разрешил мужчинам быть бабниками

В большом числе партнерш нет ничего плохого. Об этом заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев в шоу «Ответошная» .

Так дизайнер ответил подписчику, который переживал из-за того, что у него было много девушек.

«В том, чтобы быть бабником, нет абсолютно ничего плохого. Наслаждайтесь, пока вам дают», — посоветовал Лебедев

По словам блогера, сокращать знакомства стоит только при переходе к постоянным отношениям и созданию семьи. При этом Лебедев подчеркнул, что мужчины не должны причинять боль девушкам.

Также он призвал не обсуждать свою интимную жизнь с окружающими. Блогер посоветовал не слушать советы на эту тему.

Ранее Лебедев назвал себя разведенкой с 11 прицепами. Так он отреагировал на инициативу юриста Валерии Рытвиной о введении наказания за фразу «разведенка с прицепом». Блогер счел такое прозвище безобидным.