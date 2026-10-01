Кардиолог Соколов перечислил опасные для сердца БАДы

Биологически активные добавки могут нанести серьезный вред сердцу, хотя и не являются лекарствами. Об этом « Газете.Ru » рассказал врач-кардиолог Денис Соколов.

Специалист отметил, что биологически активные добавки не являются лекарствами, но способны нанести серьезный вред. Наибольшую опасность представляют спортивные комплексы, средства для снижения веса и омега-3, пишут «Известия».

Врач пояснил, что добавки для энергии перед спортзалом могут содержать стимуляторы, вызывающие сердцебиение, а растительные компоненты способны вступать в реакцию с медикаментами. Он порекомендовал показывать специалисту банку или фото состава, поскольку пометка «натуральный» не гарантирует безопасности для сердца.

Соколов также предупредил, что полиненасыщенные жирные кислоты снижают свертываемость крови. В сочетании с антикоагулянтами или антиагрегантами, особенно в высоких дозах, они могут суммировать эффект и увеличить риск кровотечений.