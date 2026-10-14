Профессор Продеус заявил, что при полноценном рационе нет необходимости в приеме БАДов

Снизить вес без применения медикаментов возможно при разнообразном питании и дозированных физических нагрузках. Об этом в пресс-центре ИА НСН сообщил доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

По словам врача, человеку не обязательно принимать БАДы — все необходимые вещества можно получить из полноценного рациона. Физическая нагрузка должна быть комплексной: полезно не только ходить, но и укреплять мышцы ног, рук и спины. Крепкий мышечный каркас служит залогом здоровья и помогает отсрочить деменцию.

Продеус добавил, что при склонности к набору веса или диабете худеть следует под наблюдением специалиста — эндокринолога, гастроэнтеролога или кардиолога. Назначать себе лекарства самостоятельно или ориентироваться на советы блогеров нельзя из-за наличия противопоказаний.