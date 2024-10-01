Архитектор Кавтарадзе посоветовал воспринимать новый город в едином стилистическом и социальном контексте

Для того чтобы правильно воспринимать городской ландшафт, его необходимо видеть и ощущать иначе, поделился архитектор и историк архитектуры, академический руководитель программы «Дизайн среды» НИУ ВШЭ Сергей Кавтарадзе в ходе открытой студии «ФедералПресс» на выставке 100+ TechnoBuild.

Он отметил, что город следует воспринимать как единый организм как в стилистическом, так и в социальном контексте.

Сам архитектор, перед тем как поехать в новый город, часто ищет информацию в интернете: фотографии и визуальные данные о нем. Практически всегда на этих изображениях он встречает какие-то невзрачные места. Но потом вживую ему удается увидеть удивительные города с прекрасной атмосферой, отметил Кавтарадзе.

По его мнению, важно научиться воспринимать город по-новому, в том числе через призму фотокамеры.