Архитектор Боровская призвала не покупать квартиры с отделкой от застройщика
Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская в интервью радио Sputnik поделилась, почему стоит отказаться от покупки квартиры с отделкой от застройщика.
По ее словам, такая отделка может обернуться серьезными проблемами.
«Застройщики экономят на трубах отопления, которые должны разматываться цельно от стояка до каждой батареи, а у них идут спайки, а потом вы выясняете, почему у вас протечка», — объяснила Мария Боровская.
Также застройщики, по словам Боровской, экономят на бетоне и используют более низкую марку, поэтому в результате он крошится.
Отдельная история — сантехника, которая часто страдает из-за использования низкоквалифицированного труда, заключила Боровская.