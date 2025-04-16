Архитектор Боровская призвала не покупать квартиры с отделкой от застройщика

Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская в интервью радио Sputnik поделилась, почему стоит отказаться от покупки квартиры с отделкой от застройщика.

По ее словам, такая отделка может обернуться серьезными проблемами.

«Застройщики экономят на трубах отопления, которые должны разматываться цельно от стояка до каждой батареи, а у них идут спайки, а потом вы выясняете, почему у вас протечка», — объяснила Мария Боровская.

Также застройщики, по словам Боровской, экономят на бетоне и используют более низкую марку, поэтому в результате он крошится.

Отдельная история — сантехника, которая часто страдает из-за использования низкоквалифицированного труда, заключила Боровская.