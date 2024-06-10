Археологи нашли в Хакасии сделанные 4 тысячи лет назад детские игрушки

Археологи нашли во время раскопок в Хакасии детские игрушки, которые смастерили около четырех тысяч лет назад. Об этом сообщил MK.Ru со ссылкой на Госохранинспекцию региона.
Раскопки проводили на участке «Могильника „Каменный лог II“». Работы осложнялись переодическими подтоплениями территории из-за водохранилища.
Находкой археологов стали две костяные пластины, которые, по их мнению, могли использоваться как игрушки. Так в числе находок оказались и другие предметы. Речь идет об игольнице, глиняном сосуде, бронзовом браслете и каменном наконечнике.