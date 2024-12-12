«Аргументы и факты»: найденную в лесу медаль передали родным сапера Смагина

Обнаруженную в Тамбовской области медаль передали на хранение родственникам рядового Федора Смагина. Об этом сообщил сайт « Аргументы и факты », в редакции которого и состоялось вручение.

Памятная вещь была найдена в лесу между деревнями Хоботово и Остролучье. Родственников владельца награды удалось отыскать в Москве. Дочери, внуки, правнуки и другие близкие сапера очень обрадовались новости.

«Возвращение медали в семью солдата — очень трогательное и важное событие. <…> Не каждый день такое случается. Огромное спасибо Федору Смагину, защитнику нашей страны, одному из героев Великой Отечественной войны», — отметил главный редактор главный редактор издательского дома «Аргументы и факты».

Смагин получил медаль «За отвагу», которая высоко ценилась военными. Ее давали не за совокупность заслуг, а за личное мужество.