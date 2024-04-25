Активы и счета Тимура Иванова и его семьи арестовали | 360°

25 апреля 2024, 08:49
Активы и счета Тимура Иванова и его семьи арестовали
ТАСС: суд арестовал активы и счета замминистра обороны Иванова и его семьи
Московский суд арестовал недвижимость, активы и счета в банке заместителя министра обороны Тимура Иванова и его родственников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом», — уточнили собеседник агентства.
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В суде уточнили, что арест наложили в «обеспечительных мерах в случае признания Иванова виновным».
Замминистра обороны проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов покровительствовал подрядчикам ведомства. Взамен ему делали бесплатный ремонт на принадлежащих ему объектах.
Иванова арестовали и оставили в следственном изоляторе Лефортово до 23 июня. Защита чиновника планирует обжаловать это решение суда. Адвокаты надеются на то, что меру пресечения поменяют на домашний арест.
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