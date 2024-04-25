Активы и счета Тимура Иванова и его семьи арестовали | 360°

Криминал 25 апреля 2024, 08:49 Активы и счета Тимура Иванова и его семьи арестовали ТАСС: суд арестовал активы и счета замминистра обороны Иванова и его семьи РИА «Новости»

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Московский суд арестовал недвижимость, активы и счета в банке заместителя министра обороны Тимура Иванова и его родственников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом», — уточнили собеседник агентства.

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В суде уточнили, что арест наложили в «обеспечительных мерах в случае признания Иванова виновным».

Замминистра обороны проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов покровительствовал подрядчикам ведомства. Взамен ему делали бесплатный ремонт на принадлежащих ему объектах.

Иванова арестовали и оставили в следственном изоляторе Лефортово до 23 июня. Защита чиновника планирует обжаловать это решение суда. Адвокаты надеются на то, что меру пресечения поменяют на домашний арест.