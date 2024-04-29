Страница арестованного замминистра обороны России исчезла с сайта ведомства | 360°

29 апреля 2024, 19:05
Страница арестованного замминистра обороны России исчезла с сайта ведомства
Страница с биографией замглавы Минобороны Иванова исчезла с сайта ведомства
С сайта Минобороны исчезла станица с биографией заместителя главы ведомства Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках. Об этом сообщило РИА «Новости».
На странице, где перечисляются заместители министра, информации об Иванове также больше нет.
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Замминистра задержали 23 апреля. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он договорился с компаниями — подрядчиками ведомства, что они бесплатно выполнят строительные и ремонтные работы на находящихся в его собственности объектах в обмен на заключение контрактов. До конца июня Иванов останется в СИЗО. Активы и счета заместителя министра и его семьи арестовали.
Тимура Иванова назначили на должность в 2016 году. Он курировал работу военно-строительного комплекса.
В даче взятки обвинили совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина. Еще один фигурант дела — предприниматель Сергей Бородин, — предположительно, был участником сговора. Оба решили обжаловать арест.
Минобороны РФ
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