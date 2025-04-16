Аналитики Ricci: застройщики изменили подход в развитии территорий коттеджных поселков

Аналитики отдела жилой недвижимости компании Ricci сообщили «Известиям», что в последние три года на рынке загородной недвижимости наблюдаются изменения в подходе к развитию территорий коттеджных поселков. Теперь преимущество застройщика определяется не только эстетичностью архитектуры, но и наличием развитой социальной и коммерческой инфраструктуры.
Ранее девелоперы сосредотачивались на постройке красивых фасадов и адаптации жилья к существующей инфраструктуре, однако сегодня акцент смещается на самостоятельное формирование качественной среды обитания.
Еще одним важным трендом является уменьшение среднего размера возводимых частных домов. Так, в марте 2023 года средний показатель площади загородного дома составил 139,8 кв. м., что на 7% ниже аналогичного значения предыдущего года. Стандартный загородный дом в бизнес-классе имел площадь от 150 до 250 кв. м. и занимал участок размером от 8 до 30 соток. В премиальном сегменте дома обычно имели площадь от 250 кв. м. и выше.
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