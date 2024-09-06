Аналитики НАПИ выяснили, что за последний месяц зимние шины в России подорожали на 2,8%

Аналитики Национального агентства промышленной информации (НАПИ) оценили динамику средних цен на новые шины для легковых автомобилей и выяснили, что за последний месяц этого года цена на них выросла в среднем на 2,8%. Об этом написали «Известия».
Если в августе 2023 года средняя цена на всесезонные шины составляла 15,2 тысячи рублей, то к июлю текущего года она снизилась до 13,7 тысячи рублей, а затем подросла до 14,8 тысячи рублей.
Специалисты добавили, что речь идет о шинах непремиального ценового сегмента.
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