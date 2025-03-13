Аналитики «Яндекс Путешествий» сообщили о росте спроса на «ноктуризм»

Жители России стали больше интересоваться ночными путешествиями. Их цель — получить впечатления в темное время суток. Такие поездки называют «ноктуризм». Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на данные специалистов сервиса «Яндекс Путешествия».
По информации аналитиков, россияне стали чаще выбирать те поездки, в которых можно посмотреть на северное сияние. Это можно сделать в Мурманской и Архангельской областях, а также в Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.
Еще одна тенденция — возросший интерес к обычаям коренных народов России. Кроме того, сохраняется популярность туров, которые воссоздают атмосферу былых времен.
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