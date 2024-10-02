Аналитики «Группы Родина»: большинство москвичей, работающий удаленно, стремятся найти жилье за пределами центра

Все больше жителей Москвы, которые работают в удаленном формате, ищут себе жилье за пределами центра, где тихо и много парков. К такому выводу пришли аналитики «Группы Родина», написал журнал «Сноб».
Для 78% удаленных работников важные следующие факторы: доступность общественного транспорта (25%), наличие зеленых зон и парков (21%), развитая инфраструктура (15%). Еще респонденты отметили важность возможности заказа еды с доставкой и наличия маркетплейсов.
В исследовании говорится, что более 90% москвичей предпочитают жить в Ново-Переделкино, Останкинском районе, Орехово-Борисово и Новой Москве.
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