Аналитик Муртазин: при покупке техники на маркетплейсе клиент берет на себя риски при поломке гаджета

Сегодня маркетплейсы предлагают к покупке технику по более привлекательным ценам, чем в офлайн-магазинах. Порою разница может достигать 30%, однако в погоне за выгодой нужно учитывать минусы таких предложений, предупредил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью «7Дней.ru».
По его словам, низкая стоимость гаджетов обусловлена тем, что у онлайн-площадок нет структуры по ремонту техники. То есть эти риски покупатель берет на себя. В то же время магазины обеспечивают своим товарам гарантию, отсюда и более высокая стоимость, отметил специалист.
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