Аналитик Муртазин не увидел необходимости в штрафах за использование VPN

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муразин в разговоре с телеканалом «Звезда» выразил сомнение в отношении штрафов за использование VPN-сервисов в России.

По его мнению, штрафовать людей за пользование VPN сложно, особенно если они делают это для служебных задач.

Муртазин также отметил опасность использования служебных устройств в личных целях. Использование личных аккаунтов на корпоративных устройствах может привести к утечке данных.

Ранее СМИ сообщали о возможном введении штрафов за использование сервисов обхода блокировок.