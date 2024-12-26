Аналитик Муртазин не увидел необходимости в штрафах за использование VPN
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муразин в разговоре с телеканалом «Звезда» выразил сомнение в отношении штрафов за использование VPN-сервисов в России.
По его мнению, штрафовать людей за пользование VPN сложно, особенно если они делают это для служебных задач.
Муртазин также отметил опасность использования служебных устройств в личных целях. Использование личных аккаунтов на корпоративных устройствах может привести к утечке данных.
Ранее СМИ сообщали о возможном введении штрафов за использование сервисов обхода блокировок.
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