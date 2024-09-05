Аналитик Беспалов связал снижение продаж глюкометров с их подорожанием

Продажи глюкометров в России в 2024 году упали на 11% по сравнению с прошлогодними показателями. Это объясняется повышением стоимости устройств, сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов в беседе с «Известиями».

По данным компании, цены на глюкометры иностранного производства за год выросли более чем в два раза. Так, стоимость устройств Ascensia Diabetes Care увеличилась в 2,6 раза, глюкометры производства Johnson & Johnson выросли в цене в 2,4 раза.

Отмечается, что товары бренда Roche и OK Biotech подорожали примерно на 60%.