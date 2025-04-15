Американские ученые выяснили, что желание уволиться с работы может быть заразительно

Ученые из Университета Южной Флориды и Университета Цинциннати выяснили, как поведение одних сотрудников влияет на желание других работать в компании. Исследование основано на теориях привязанности к работе и заразительности увольнений. Оно показывает, как социальные связи внутри коллектива могут удерживать сотрудников или ускорять их уход, сообщила «Мойка78» .

В Journal of General Management опубликованы результаты опроса 650 новых работников из 32 когорт международной IT-компании. Когорты — это группы сотрудников, которые одновременно присоединяются к организации и обычно вместе проходят обучение. Они распространены в армии и таких профессиональных сферах, как юриспруденция, бухгалтерский учет и консалтинг. Эта практика найма также характерна для компаний из списка Fortune 500, например, Amazon и Walmart.

Опросы показали, что если некоторые участники группы ведут себя так, будто ищут работу, новичок с большей вероятностью сделает то же самое и покинет организацию. Этот эффект снижается только в том случае, если для новичка определяющим фактором является местоположение организации.

Исследование особенно важно для работы с поколением Z, которое составляет более четверти рабочей силы в мире и 65% которого увольняются в течение первого года после устройства на работу. Компании, которые прислушиваются к предпочтениям сотрудников и способствуют позитивному опыту работы в группе, могут снизить риск текучки кадров.