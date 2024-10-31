Александр Беглов стал лидером рейтинга цитируемости среди петербургских политиков

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил рейтинг членов городского правительства по цитируемости в СМИ за третий квартал 2024 года. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на исследование «Медиалогии».
Отмечается, что июль и август были для петербургских политиков предвыборными. С 6 по 8 сентября прошло голосование. За эти три месяца Беглова упомянули в СМИ почти 50 тысяч раз.
Второе место рейтинга занял вице-губернатор Кирилл Поляков, его процитировали почти 2,8 тысячи раз. На третьем месте — заместитель градоначальника Борис Пиотровский, у него чуть больше 1,8 тысячи упоминаний в СМИ.
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