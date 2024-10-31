Акция по сбору вторсырья пройдет 3 ноября в Петербурге

В Петербурге в воскресенье, 3 ноября, проведут акцию по сбору вторсырья. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на администрацию Красногвардейского района города.

Там рассказали, что сдать вторсырье можно будет по 11 адресам, расположенным в разных районах Петербурга. Принести в пункты можно многое. В частности, речь идет о тетрапаках, пенопласте, CD-дисках, твердом пластике с маркировкой «5 в треугольнике».

Кроме того, в нескольких районах будет функционировать мобильный музей вторсырья, в котором все желающие смогут ознакомиться с продукцией, которую производят перерабатывающие заводы региона.