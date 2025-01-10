Агроном Ломоносов: в январе лучше всего высадить семена бегонии и гвоздики Шабо

Для роста и цветения растений необходимо создать оптимальные условия, поэтому с посадками в январе лучше всего не торопиться. Таким мнением поделился агроном Петр Ломоносов в беседе с редакцией «Беларусь сегодня».
Специалист порекомендовал обеспечивать подсветку минимум 14 часов в день и поддерживать температуру +22…+25 градусов, добавил сайт 7Дней.ru.
Несмотря на это, эксперт допускает выращивание огурцов и помидоров, хотя урожая придется ждать долго. Лучше отдать предпочтение цветочным культурам, таким как бегония и гвоздика Шабо, которые развиваются медленнее, добавил Ломоносов.
Искусствовед из Химок стала стипендиатом губернатора Подмосковья
Врачи НИКИ детства рассказали об опасности метапневмовируса
Акция по экологичной переработке новогодних елок пройдет в Химках
Новогодний троллейбус перевез более 5 тысяч пассажиров в праздники в Химках
Режим ЧС объявили в Тамбовской области после атаки БПЛА на жилые дома
Ледяную скульптуру «Трубящий ангел» установили у монастыря в Волоколамске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте