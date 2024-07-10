Агроном Дементьева: люпин и цикорий украсят пейзаж дачного участка

Полевые цветы могут украсить клумбу в саду на дачном участке. Так, можно высадить люпины и цикорий, рассказала главный агроном Удмуртского ботанического сада Ксения Дементьева сайту Izhlife.

По словам эксперта, люпины хорошо себя чувствуют даже на бедной песчаной почве, цветы предпочитают в основном солнечные места. Цикорий также растет на любой почве, солнцелюбив и устойчив к засухе.

Сейчас в полях цветет кипрей, а скоро наступит очередь золотарника. Можно выкопать цветы в поле и принести к себе на участок или посеять их семенами, отметила Дементьева.