Адвокат Заболоцкая: банки чаще выдают кредиты парам, состоящим в официальном браке

Она сообщила, что супруги, заключившие брак, получают право на совместное владение имуществом, приобретенным в браке, независимо от того, кто его купил. Это означает, что даже если один из супругов берет на себя личные долги, его половина имущества останется неприкосновенной.

Заболоцкая также отметила, что банки чаще выдают кредиты парам, состоящим в официальном браке, поскольку видят в этом признак финансовой стабильности и ответственности. При рассмотрении заявки банк учитывает финансовое положение обоих супругов.