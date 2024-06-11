Администрация городского округа Чехов Московской области допустила нарушения при проведении торгов

Согласно доводам жалобы конкурсная документация содержала неполные и недостоверные сведения в отношении объема работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, а также извещение о проведении конкурса, и конкурсная документация не соответствуют требованиям законодательства.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушения порядка проведения конкурса и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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