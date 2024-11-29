«АБН24»: уникальный спортивный объект открыли в Астрахани

Уникальный спортивный объект, оборудованный в соответствии с требованиями международных стандартов, открыли в Астрахани. Речь идет о 17-метровом скалодроме, сообщило «АБН24».
Объект был возведен в рамках реализации благотворительного проекта «Поддержка новых олимпийских видов спорта. Скалолазание». Как отметил руководитель Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев, сооружение не имеет аналогов в РФ.
«Открытых скалодромов такого класса в России больше нет. Его минимальный срок службы не менее 30 лет. Замечу, что комплекс находится под открытым небом, таких объектов в России всего три», — отметил Катушев.
По его мнению, запуск соответствующей программы послужит развитию спорта в городе.
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