«АБН24»: уникальный спортивный объект открыли в Астрахани

Уникальный спортивный объект, оборудованный в соответствии с требованиями международных стандартов, открыли в Астрахани. Речь идет о 17-метровом скалодроме, сообщило « АБН24 ».

Объект был возведен в рамках реализации благотворительного проекта «Поддержка новых олимпийских видов спорта. Скалолазание». Как отметил руководитель Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев, сооружение не имеет аналогов в РФ.

«Открытых скалодромов такого класса в России больше нет. Его минимальный срок службы не менее 30 лет. Замечу, что комплекс находится под открытым небом, таких объектов в России всего три», — отметил Катушев.

По его мнению, запуск соответствующей программы послужит развитию спорта в городе.