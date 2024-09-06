«АБН24»: петербуржцам начнут продавать проездные билеты с кешбэком через СБП

Начиная с 7 сентября, петербуржцы смогут покупать проездные билеты с кешбэком через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщило «АБН24» со ссылкой на городской комитет по транспорту.
Продаваться проездные билеты с использованием СБП будут во всех кассах и автоматах самообслуживания Петербургского метрополитена. Также горожане и гости города могут воспользоваться приложением «Подорожник», написал «ФедералПресс».
Кешбэк в размере 10% от покупки будет возвращаться до 31.12.2024 включительно.
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