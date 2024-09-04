78.ru: при деформационном типе старения нельзя использовать филлеры

Косметологи посоветовали проявлять осторожность при использовании уколов красоты. Некоторым категориям филлеры не подходят, сообщил 78.ru .

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В таком случае инъекции могут нанести вред. Так, гиалуроновая кислота способна притягивать воду, вызывая отеки, добавил «Петроград».