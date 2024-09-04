78.ru: при деформационном типе старения нельзя использовать филлеры
Косметологи посоветовали проявлять осторожность при использовании уколов красоты. Некоторым категориям филлеры не подходят, сообщил 78.ru.
По словам врачей, большинство россиянок имеют славянский тип внешности, при котором наблюдается деформационный вид старения. Отличительные признаки — круглое лицо с жирной или комбинированной кожей.
В таком случае инъекции могут нанести вред. Так, гиалуроновая кислота способна притягивать воду, вызывая отеки, добавил «Петроград».
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