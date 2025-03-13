Заслуженный учитель России Снегуров выступил против идеи сократить число студентов в больших городах

Заслуженный учитель России Александр Снегуров не поддержал предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Об этом написал «ФедералПресс» .

Ранее Валентина Матвиенко заявила о необходимости сокращения числа студентов из регионов в московских и петербургских вузах. По ее мнению, так вузы перестанут обучать специалистов, на которых нет спроса.

На взгляд эксперта, решить проблему невостребованных специальностей можно только при помощи системного подхода.

«То, что студенты едут в эти города, о чем свидетельствует? Что уровень образования в других вузах не слишком высок», — пояснил Снегуров.

Эксперт уверен, что корень проблемы кроется не в географии поступающих, а в старых учебных программах и отсутствии связи между образованием и рынком труда. Реформировать систему нужно иначе: пересмотреть структуру высшего образования, уменьшить число платных мест на непрестижных факультетах. Делать это следует взвешенно, опираясь на глубокий анализ ситуации.