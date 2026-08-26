Российским школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

В российских школах с 1 сентября 2026 года вступит в силу приказ Минпросвещения № 316, в котором содержится запрет на использование мобильных телефонов во время учебных занятий. Об этом ТАСС рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«На занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций», — уточнил он.

Министр добавил, что школьники смогут пользоваться гаджетами на переменах. Каждая образовательная организация самостоятельно установит конкретные правила.

Приказ Минпросвещения № 316 будет действовать до 1 сентября 2027 года. Запрет на использование гаджетов на уроках не является новой нормой закона, так как такая обязанность действует с декабря 2023 года.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова предупредила учителей и родителей школьников, что перед 1 сентября аферисты все чаще стали использовать школьную тему.