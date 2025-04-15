Учитель Казаков раскритиковал идею установить норму времени на выполнение домашнего задания

Педагог предупредил о возможном увеличении конфликтов и недоверия между учителями и учениками из-за этих норм.

«Школа — это не жесткий механизм, где все четко и понятно, где нормативами можно установить правила. Отрегулировать и понять, сколько нужно каждому ребенку времени на подготовку, сложно», — заявил учитель истории и ОБЖ.

Казаков предложил другой способ решения проблемы: сократить нагрузку на учителей, чтобы они могли эффективнее проводить уроки и давать меньше домашних заданий. Ограничения не помогут, так как каждому ребенку нужно разное время для выполнения заданий, подчеркнул специалист.