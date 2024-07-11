Специальный класс по подготовке инженеров создадут в Тамбове

Корпоративный класс по подготовке инженеров и рабочих нового поколения создадут на базе школы № 3 «Центра профнавигации и развития карьеры» в Тамбове. Об этом сообщил портал «Государственные новости» со ссылкой на официальный сайт правительства региона.

Он будет доступен школьникам, начиная с пятого класса. Отдельный упор учителя сделают на изучении математики, физики, информатики и робототехники. Благодаря этому школьнику смогут поступить в ведущие вузы страны на инженерные специальности.

Отмечается, что в этот проект инвестировали два миллиона рублей.