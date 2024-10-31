Сотрудник межрегионального профсоюза «Учитель» Мирясова назвала ситуацию на рынке труда педагогов в России печальной

Оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, что происходит на рынке труда с педагогами и легко ли образовательному учреждению набрать полный штат.

Специалист назвала ситуацию в стране достаточно печальной. Работодатели бьются за каждого ответственного работника, поскольку все больше учителей стремятся уйти на более оплачиваемую и спокойную работу. В текущий период кадровый дефицит составляет примерно 18 тысяч учителей. Мирясова уточнила, что проблема еще и в том, что большинство учителей работают на 1,5–2 ставки.

«Если поставить целью переход к правильной ситуации, когда учителя работают по 18–20 часов в неделю, то получится, что у нас не хватает примерно 450 тысяч педагогов», — сообщила она.

В школах не стремятся афишировать статистику, поскольку боятся за свое место, а молодые учителя, видя бесперспективность, быстро уходят, пояснила собеседница.