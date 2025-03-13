Репетитор Анастасия Фомичева поделилась с « Известиями » советами по эффективной подготовке к ЕГЭ по математике.

Эксперт посоветовала сосредоточиться на выявлении слабых мест. Многие выпускники пытаются готовиться бессистемно, решая задачи из разных разделов без четкого плана, что снижает продуктивность занятий.

По словам специалиста, еще одна частая ошибка — попытка механически заучить формулы. Простое запоминание без глубокого понимания их применения может стать причиной трудностей на экзамене.

«Нужно не просто запоминать формулы, но и разбираться в их логике. Полезно решать задачи разного уровня сложности, меняя условия», — отметила педагог.

Кроме того, она рекомендовала уделить внимание грамотному распределению времени. Лучше заниматься небольшими блоками по 30–40 минут с короткими перерывами.