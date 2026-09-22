Педагог Бергер призвала не лишать детей общения со сверстниками

Руководитель детского сада, кандидат педагогических наук Алена Бергер выразила уверенность, что ребенку необходима социальная среда. Родителям, отказавшимся от детского сада, следует найти другой способ общения ребенка со сверстниками, сообщает ИА НСН .

Бергер пояснила, что детский сад готовит ребенка к школе и учит взаимодействовать с другими детьми. Если семья не планирует отдавать ребенка в ясли или младшую группу, она посоветовала рассмотреть старшую группу и подготовительные занятия перед школой.

По словам педагога, знакомство с коллективом до начала учебы поможет ребенку легче адаптироваться к школьному процессу. Рано или поздно он все равно столкнется с социальной средой.