Образовательный эксперт Мушта рассказал, что при провале ОГЭ ученик останется на второй год

Если ребенок не сдаст ОГЭ в конце девятого класса, то школа будет вынуждена оставить его на второй год. Об этом «Известиям» рассказал руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

Он объяснил, что варианта пересдать этот экзамен нет. Придется еще раз отучиться в девятом классе.

«Но есть и другой вариант, который предлагает учебное заведение, — уйти из школы, при этом ученик остается без аттестата о среднем образовании, ему выдадут справку», — отметил эксперт.

Он добавил, что в этом случает ученик может потом повторно поступить в девятый класс и пересдать экзамен.