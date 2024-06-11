Образовательный эксперт Мушта рассказал, что при провале ОГЭ ученик останется на второй год

Если ребенок не сдаст ОГЭ в конце девятого класса, то школа будет вынуждена оставить его на второй год. Об этом «Известиям» рассказал руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

Он объяснил, что варианта пересдать этот экзамен нет. Придется еще раз отучиться в девятом классе.

«Но есть и другой вариант, который предлагает учебное заведение, — уйти из школы, при этом ученик остается без аттестата о среднем образовании, ему выдадут справку», — отметил эксперт.

Он добавил, что в этом случает ученик может потом повторно поступить в девятый класс и пересдать экзамен.

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Вирус Трояновой: почему они сходят с ума

Курортная зараза. Что такое ротавирус и как его лечат

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте