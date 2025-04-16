Методист Пудлич: иногда даже идеальный план подготовки к ЕГЭ не приносит ожидаемых результатов

Чтобы успешно сдать ЕГЭ, следует избегать распространенных ошибок в процессе подготовки, рассказала РИАМО методист по математике «Онлайн-школы № 1» Мария Пудлич.

Методист пояснила: ученики самостоятельно определяют, как готовиться к экзамену. Иногда даже идеальный план не приносит ожидаемых результатов. Можно получить не 100, а гораздо меньше баллов.

Часто ученики теряют время на экзамене из-за переноса ответов в бланк, устного счета и повторного прочтения вопросов. Важно заранее определить время на каждое действие и стараться не выходить за установленные рамки, написал «Петербургский дневник».

Иногда сложно выбрать вуз, выпускники рассматривают самые престижные университеты и ищут запасные варианты. Это приводит к увеличению количества предметов для сдачи экзамена.

ЕГЭ проверяет знания на нескольких уровнях. Простое заучивание формул и алгоритмов без понимания их сути может привести к проблемам при изменении формулировки заданий, заключила эксперт.