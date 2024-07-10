Курганский госуниверситет открыл молодежную научную лабораторию в Китае

В Китае при поддержке Курганского государственного университета открылась молодежная научная лаборатория. Она будет работать в городе Жунчен провинции Шандунь, написал сайт Ura.ru .

В Харбинском университете науки и технологий уточнили, что совместная работа начнется в начале осени этого года. Лаборатория будет проводить исследования в области химии, биохимии и материаловедения.

Сотрудники Курганского университета уверены, что совместная с китайскими специалистами работа станет основой для дальнейшего научного прогресса.