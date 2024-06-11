Депутат Лантратова призвала ввести единую систему начисления баллов за ГТО при поступлении

В России следует внедрить единую систему по начислению баллов за ГТО при поступлении. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщил RT .

По ее мнению, введение нормативов ГТО уже способствовало популяризации спорта среди молодежи. Однако, если добавлять на их сдачу баллы при поступлении, это послужит дополнительным стимулом.

Лантратова добавила, что пока отличники ГТО получают привилегии лишь в том случае, если так решит руководство вуза. Но депутат предлагает ввести обязательное поощрение двумя баллами тех, кто идеально сдал нормативы.

Письмо с соответствующей инициативой депутат отправила зампредседателю правительства России Дмитрию Чернышенко.