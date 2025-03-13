Ученые зафиксировали формирование нового океана в Африке

Тектоническая трещина стремительно увеличивается в регионе Афар, расположенном на территории Эритреи, Эфиопии и Джибути. Это может привести к образованию нового океана . Об этом написал сайт Pravda.Ru со ссылкой на исследование геологов.

По данным ученых, разлом между тремя плитами усиливается из-за вулканической активности и поступления воды из морей. Этот процесс, ранее ожидаемый через миллионы лет, значительно ускорился, отметил aif.ru.

Африканский Рог в скором времени может стать новым островом, отделение которого повлияет на мировую торговлю, а также сформирует уникальные экосистемы и новое водное биоразнобразие.