Ученые зафиксировали формирование нового океана в Африке

Тектоническая трещина стремительно увеличивается в регионе Афар, расположенном на территории Эритреи, Эфиопии и Джибути. Это может привести к образованию нового океана. Об этом написал сайт Pravda.Ru со ссылкой на исследование геологов.
По данным ученых, разлом между тремя плитами усиливается из-за вулканической активности и поступления воды из морей. Этот процесс, ранее ожидаемый через миллионы лет, значительно ускорился, отметил aif.ru.
Африканский Рог в скором времени может стать новым островом, отделение которого повлияет на мировую торговлю, а также сформирует уникальные экосистемы и новое водное биоразнобразие.
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