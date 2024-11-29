Ученые предположили, что касатки носят на голове «шляпы» из мертвых лососей для развлечения

Почти 40 лет назад ученые заметили у касаток странную особенность — они по непонятным причинам носили на голове «шляпу» из мертвого лосося. Все этого время зоологам не удавалось найти рационального объяснения этой привычке, однако сейчас исследователи пришли к выводу, что таким образом китообразные просто играют и красуются перед сородичами, сообщает N+1 .

Одно из возможных объяснений касалось высокой численности лососей, в результате чего морские обитатели не успевали съедать весь улов и откладывали тушки на голову про запас, передала «Вечерняя Москва».

Недавно ученые установили камеры на тела нескольких особей. Результаты наблюдения показали, что «шапки» из лососей не имеют адаптивного смысла, а служат своего рода развлечением.