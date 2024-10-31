«Петербургский дневник»: петербургские исследователи создали гидрогель с противовирусными свойствами

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета рассказали о своей разработке гидрогелевого заживляющего материала, который обладает высокой биосовместимостью, антивирусными и противоопухолевыми свойствами и плотно прилегает к коже. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Ученые смогли создать материал, смешав два биополимера — пуллулан и хитозан. Также они использовали в своей разработке антибиотик гентамицин.
Отмечается, что допустимо добавление в гидрогель и других лекарств под индивидуальные потребности каждого больного. Созданный материал хорошо подходит для перевязок ран.
Атака ВСУ не повлияет на работу порта в Бердянске — Балицкий
Грузовик свалился в обрыв с 65 метров в Дагестане. Водитель погиб
Подмосковные спасатели потушили 3 тренировочных пожара за сутки
Круглый стол на тему развития института пробации провели в Подмосковье
Совет депутатов Балашихи утвердил работу нового управления администрации
Бизнес-семинар по цифровой маркировке товаров прошел в Балашихе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте