«Петербургский дневник»: петербургские исследователи создали гидрогель с противовирусными свойствами

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета рассказали о своей разработке гидрогелевого заживляющего материала, который обладает высокой биосовместимостью, антивирусными и противоопухолевыми свойствами и плотно прилегает к коже. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Ученые смогли создать материал, смешав два биополимера — пуллулан и хитозан. Также они использовали в своей разработке антибиотик гентамицин.

Отмечается, что допустимо добавление в гидрогель и других лекарств под индивидуальные потребности каждого больного. Созданный материал хорошо подходит для перевязок ран.