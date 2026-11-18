Набор звуков родной речи начинает складываться у ребенка в утробе матери. Примерно к году мозг уже автоматически отличает их от иностранных, рассказал нейробиолог Юрий Штыров, сообщает Газета.ru .

Штыров объяснил, что мозг использует знакомые фонемы и слоги для освоения новых слов. Эти «кирпичики» позволяют быстро формировать нейронные контуры: у детей процесс занимает 4–5 минут, у взрослых — 15–30 минут.

В отдельных случаях достаточно одного знакомства со словом. Поведенческие опыты показали: ребенок способен понять значение нового слова по контексту с первого раза.

Чужие звуки замедляют формирование нейронных контуров, особенно у взрослых. Поэтому иностранные слова с фонетикой, близкой к родной, усваиваются легче.

Штыров подчеркнул, что обучение зависит не только от звучания. В знакомом предложении значение нового слова проще вывести из контекста. Поток незнакомых звуков, лексики и синтаксиса затрудняет понимание и освоение языка.