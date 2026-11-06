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    Солнечный удар по Земле. Корональная дыра устроит россиянам «бурные» выходные

    ИИ/360.ru
    Фото: ИИ/360.ru

    На Солнце образовалась одна из крупнейших корональных дыр, неофициально названная в честь балерины Анастасии Волочковой. На снимках явление выглядит очень впечатляюще, как бездонный провал в миллион километров шириной. Что оно собой представляет и стоит ли ждать магнитных бурь — в материале 360.ru.

    Корональная дыра Волочковой

    Крупную корональную дыру засняли 5 ноября. Она выглядит, как бездонная черная трещина, расползшаяся в разные стороны. Размер около миллиона километров поперечном направлении добавляет зрелищности.

    На самом деле никакого бездонного провала нет. Пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщила, что это иллюзия.

    Интересно

    Области в атмосфере Солнца, где сильно упала температура и плотность плазмы, перестали светиться. Из-за этого создалось впечатление, будто светило треснуло или по нему прошлись огромным космическим ластиком.

    В Сети корональную дыру посвятили Волочковой. Дело в том, что на снимках она повторяет силуэт женщины на шпагате, запрокинувшей руку. Балерина, как известно, любит демонстрировать растяжку в самых неожиданных локациях.

    Магнитные бури в ноябре

    Остывшие области солнечной короны плохо удерживают плазму, поэтому она уходит в космос на скорости в несколько сотен километров в секунду. Это изменит космическую погоду.

    Специалисты ИКИ РАН сообщили, что если Земля при движении по орбите попадет в поток быстрого солнечного ветра из дыры, то магнитосфера отреагирует магнитными бурями. По прогнозу, все начнется в ночь с 6 на 7 ноября и полностью стабилизируется лишь к 13–14 ноября.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS)
    Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS)/Telegram

    Магнитная буря уровня G1 произойдет при первой встрече с потоком плазмы. Расчетная вероятность ее возникновения составляет 56%.

    Далее события могут развиваться по разным сценариям. Землян ожидают либо эпизодические возмущения, либо несколько дней магнитных бурь.

    Примечательно, что 5 ноября произошло еще одно яркое космическое событие. В районе группы пятен № 4566 на Солнце показалась самая мощная с 10 октября вспышка M3.6. Очаг находился не так далеко от направления к Земле, поэтому плазменные облака способны достичь планеты. Но ученые пока не торопятся давать прогнозы.

    Солнечный удар по Земле: как корональные дыры влияют на планету

    Далеко не всегда корональные дыры на Солнце вызывают магнитные бури на Земле. Об этом сообщил 360.ru ученый-астрофизик, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, профессор РАН Сергей Попов.

    Корональные дыры могут приводить к усилению потока солнечного ветра. Если это вещество попадает в магнитосферу Земли, это вызывает магнитные бури.

    Сергей Попов

    Произойдет череда магнитных бурь или незначительные возмущения магнитосферы, зависит от мощности выброса и положения планеты относительно светила. Попов заявил, что зависимость здесь практически геометрическая.

    «Солнце круглое. Например, у него есть задняя часть, направленная от Земли. Если там что-то выбрасывается, то мы этого вообще практически не чувствуем. Если наоборот ориентация такая, что течение плазмы по максимуму захватывает <… >, тогда это будет длиться дольше, интенсивность может быть выше», — объяснил он.

    Страшна ли магнитная буря

    Астрофизик убежден, что магнитные бури не влияют на состояние людей. Это растиражированное заблуждение. К тому же Земля сейчас не в солнечном максимуме, и текущий солнечный цикл далеко не самый активный из наблюдавшихся.

    «Магнитные бури для человека и вообще биосферы в общем незаметны. <… > Для обычных людей это не значит ничего», — заявил Попов.

    Фото: РИА «Новости»

    Самочувствие и настроение людей зависит от множества факторов, от перепадов давления до сокращения светового дня. Поэтому необходимости заранее готовиться к магнитным бурям, по мнению ученого, нет.

    «Они влиять могут на какие-нибудь приборы, спутники, еще что-то. Но поскольку это происходит часто, очень часто, то <… > безусловно, технологии обычно готовы, и никаких катастроф не происходит», — сказал он.

    Впрочем, одно последствие магнитных бурь все-таки дойдет до землян. Попов допустил, что на небе покажется северное сияние.

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