Астрономы рассказали, когда прекратится серия вспышек на Солнце
ИКИ РАН: вспышечная активность на Солнце может прекратиться через 1-2 суток
Серия вспышек на Солнце прекратится в течение одних-двух суток. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.
«Судя по всему, активная область 4566 наконец-то потратила последние остатки энергии и сдалась. График вспышек с утра рисует гладкую кривую без всплесков», — отметили ученые.
Накануне активный центр выдал серию из 15 событий, которая закончилась около 01:00 13 ноября. После этого в течение восьми часов поверхность светила была спокойна.
Геомагнитная обстановка остается ровной уже пятый день. Новая корональная дыра на Солнце невелика и вряд ли способна продуцировать серьезные вспышки. Модели предсказывают слабые возмущения желтого уровня на вторник 17 ноября, после чего снова станет спокойно.
Ранее лаборатория сообщала о мощной серии вспышек. На Земле такие события могут вызывать магнитные бури.