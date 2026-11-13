Астрономы рассказали, когда прекратится серия вспышек на Солнце

ИКИ РАН: вспышечная активность на Солнце может прекратиться через 1-2 суток

Серия вспышек на Солнце прекратится в течение одних-двух суток. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале .

«Судя по всему, активная область 4566 наконец-то потратила последние остатки энергии и сдалась. График вспышек с утра рисует гладкую кривую без всплесков», — отметили ученые.

Накануне активный центр выдал серию из 15 событий, которая закончилась около 01:00 13 ноября. После этого в течение восьми часов поверхность светила была спокойна.

Геомагнитная обстановка остается ровной уже пятый день. Новая корональная дыра на Солнце невелика и вряд ли способна продуцировать серьезные вспышки. Модели предсказывают слабые возмущения желтого уровня на вторник 17 ноября, после чего снова станет спокойно.

Ранее лаборатория сообщала о мощной серии вспышек. На Земле такие события могут вызывать магнитные бури.