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    Астрономы рассказали, когда прекратится серия вспышек на Солнце

    ИКИ РАН: вспышечная активность на Солнце может прекратиться через 1-2 суток

    Фото: 360.ru

    Серия вспышек на Солнце прекратится в течение одних-двух суток. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

    «Судя по всему, активная область 4566 наконец-то потратила последние остатки энергии и сдалась. График вспышек с утра рисует гладкую кривую без всплесков», — отметили ученые.

    Накануне активный центр выдал серию из 15 событий, которая закончилась около 01:00 13 ноября. После этого в течение восьми часов поверхность светила была спокойна.

    Геомагнитная обстановка остается ровной уже пятый день. Новая корональная дыра на Солнце невелика и вряд ли способна продуцировать серьезные вспышки. Модели предсказывают слабые возмущения желтого уровня на вторник 17 ноября, после чего снова станет спокойно.

    Ранее лаборатория сообщала о мощной серии вспышек. На Земле такие события могут вызывать магнитные бури.

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    На Солнце за сутки зафиксировали рекордные 29 вспышек

    NASA

    На Земле началась магнитная буря

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru