В Архангельске разработали способ производства антисептиков из водорослей

Специалисты Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова разработали способ получения экстрактов из арктических бурых водорослей. С помощью этого вещества можно делать импортозамещающие антисептики для медицины, фармацевтики и агропромышленного комплекса, сообщила «Газета.Ru» .

В качестве сырья ученые взяли бурые водоросли аскофиллум и фукус. В них содержится много полифенолов, аминокислот, витаминов и микроэлементов, но для извлечения требуется время и много опасных реагентов.

Разработка специалистов САФУ позволяет обойти этот момент — они предложили обрабатывать сырье ультразвуком, а затем использовать 40-процентный раствор изопропанола. Технология производства станет более эффективной и безопасной для природы.

Ранее сургутские ученые нашли комбинацию генов, которая свидетельствует о возможных осложнениях во время беременности. Исследования позволяют узнать, входит ли женщина в группу риска и необходимо ли ей более детальное наблюдение.