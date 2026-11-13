В Архангельске разработали способ производства антисептиков из водорослей
Биотехнологи САФУ придумали способ создать антисептик из водорослей
Специалисты Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова разработали способ получения экстрактов из арктических бурых водорослей. С помощью этого вещества можно делать импортозамещающие антисептики для медицины, фармацевтики и агропромышленного комплекса, сообщила «Газета.Ru».
В качестве сырья ученые взяли бурые водоросли аскофиллум и фукус. В них содержится много полифенолов, аминокислот, витаминов и микроэлементов, но для извлечения требуется время и много опасных реагентов.
Разработка специалистов САФУ позволяет обойти этот момент — они предложили обрабатывать сырье ультразвуком, а затем использовать 40-процентный раствор изопропанола. Технология производства станет более эффективной и безопасной для природы.
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